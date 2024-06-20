BIST 10.667
DOLAR 32,81
EURO 35,32
ALTIN 2.470,74
HABER /  EKONOMİ

ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 arttı

ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 artarak 237,6 milyar dolara çıktı.

Abone ol

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,2 artışla 237,6 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 207 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 194,8 milyar dolardan 221,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,2 seviyesindeydi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek: Güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz
Mehmet Şimşek: Güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz
MHP'li Yalçın'dan 'siyasette normalleşme' ile ilgili açıklama
MHP'li Yalçın'dan 'siyasette normalleşme' ile ilgili açıklama
Muharrem İnce'den EURO 2024'e 640 kişiyi bedava maça götüren TFF'ye tepki
Muharrem İnce'den EURO 2024'e 640 kişiyi bedava maça götüren TFF'ye tepki
Haber alamayıp eve geldiler, dehşete düşüren manzara! Açık kapıdan içeri girince...
Haber alamayıp eve geldiler, dehşete düşüren manzara! Açık kapıdan içeri girince...
Çanakkale'de tarım arazisindeki yangın bozuk orman alanına sıçradı
Çanakkale'de tarım arazisindeki yangın bozuk orman alanına sıçradı
İstanbul’da halk ekmeğe yüzde 60 zam! 5 liralık ekmeğin yeni fiyatı
İstanbul’da halk ekmeğe yüzde 60 zam! 5 liralık ekmeğin yeni fiyatı
Fenerbahçe'de 3 futbolcu Michy Batshuayi'yi Instagram'da takipten çıkardı
Fenerbahçe'de 3 futbolcu Michy Batshuayi'yi Instagram'da takipten çıkardı
Mardin'de 37 yıl önce öldürülen 6'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişi törenle anıldı
Mardin'de 37 yıl önce öldürülen 6'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişi törenle anıldı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho göreve başladı! Ekibinde yer alacak isimler belli oldu
Fenerbahçe'de Jose Mourinho göreve başladı! Ekibinde yer alacak isimler belli oldu
Ayrı yaşadığı eşinin evine gidip dehşet saçtı!
Ayrı yaşadığı eşinin evine gidip dehşet saçtı!
FETÖ'den ABD Başkanı Biden'a Türkiye'yi şikayet mektubu! Yok artık dedirten talepler
FETÖ'den ABD Başkanı Biden'a Türkiye'yi şikayet mektubu! Yok artık dedirten talepler