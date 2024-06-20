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Haber alamayıp eve geldiler, dehşete düşüren manzara! Açık kapıdan içeri girince...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Haber alamayıp eve geldiler, dehşete düşüren manzara! Açık kapıdan içeri girince...

 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir dairede silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu.

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İlçede yaşayan Fatma B'den haber alamayan arkadaşları, İpekyolu Caddesi'ndeki binanın 4. katındaki evine gitti.

Kapının açık olduğunu gören ve içeri giren arkadaşları, Fatma B. ile arkadaşı Muhammet U'yu silahla vurulmuş halde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekiplerince hayatlarını kaybettikleri belirlenen Fatma B. ile Muhammet U'nun cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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