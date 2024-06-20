ABD basınından Altay tankına övgü: Sınıfının en iyisi

Türkiye'nin kara gücündeki yeni gözdeki Altay tankı ABD medyasını büyüledi. Birleşik Devletler'in şahin kanadını temsil eden medya organı NI'da yayınlanan analiz yazısında Altay için "sınıfının en iyilerinden" yorumu yapıldı.

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin ve ordunun şahin kanadının yazılı medyadaki en büyük kalesi kabul edilen The National Interest (NI) 'Altay' tankı için çarpıcı bir yorumda bulundu. “Sınıfının en iyilerinden” ifadesiyle tanıtımı yapılan Altay için “ileri koruma sistemiyle dikkat çekiyor” ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE BÜYÜK TANK GÜCÜ

NI'da yayınlanan “Türkiye, Altay Ana Muharebe Tankı ile büyük bir tank gücü olacak” başlıklı analiz yazısında “Türkiye'de ana savaş tankı sınıfında tüm dünyada en iyilerden birisi olarak kabul edilen Altay tankının seri üretimi için imzalar atıldı. İmzanın tahmin edilen süreden bir yıl önce atılması ise savunma dünyasını şaşırttı” ifadelerine yer verildi.

ADI TÜRK KAHRAMANI

Yayın organında Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük tank filosuna sahip olduğu vurgulanırken Altay tanklarıyla birlikte ileri bir modernizasyon hamlesi yapıldığı yorumunda da bulunuldu. “Gelişmiş koruma sistemleriyle ön plana çıkan” ifadesiyle tanıtılan Altay tanklarının 2024 yılında TSK envanterine alınacağı bilgisine yer verilen yazıda tankın adına özellikle dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Rheinmetall üretimi 120 mm'lik topuyla dikkat çeken Altay tankının ismi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kahramanlarından General Fahrettin Altay'ın soyadını taşıyor. Generale soyadını veren ise ülkenin ve Cumhuriyetin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk. General Altay Türk tarihinde 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Filistin cephesinde sonrasında ise Türkiye'nin Bağımsızlık Savaşı'nda üstlendiği görevlerle bilinen ulusal bir kahraman.”

İLERİ SEVİYE ÖZELLİKLER

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 622 tank ile büyük bir zırhlı gücüne sahip olduğu bilgisine yer verilen yazıda Altay'a ilişkin şu özelliklere vurgu yapıldı:

“BMC firması tarafından üretilen tankın tüm güç ve itiş kabiliyetinin yanı sıra alt sistemleri de yerli üretim olan donanımlara sahip. Tank 12.7 mm'lik (50 kalibrelik)otomatik atış sistemine sahip ve ana topu için de 40 top mermisi taşıyabiliyor. İleri koruma sistemi içerisinde ise mürettebatı yalnızca konvansiyonel mermilerden değil aynı zamanda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılardan da koruyabilen bir sisteme sahip. Lazer koruma ve savaş alanı hedef belirleme sistemleri de bulunan tankın belki de en çarpıcı özelliği Aselsan tarafından üretilen 'Örümcek' 360 derece durumsal farkındalık platformuna sahip olması.”

ETKİN KABİLİYETE SAHİP

ABD'nin önde gelen yayın organı NI'da Altay tankının teknik özellikleri de şu sözlerle tanıtıldı:

“Türkiye'nin yeni ana savaş tankı komutan, sürücü, topçu ve yükleyici olmak üzere dört kişilik mürettebata sahip. 71 tonluk ağırlığı ile Ağır Savaş Tankı sınıfında yer alan Altay buna karşın 70 km hız ile 500 km'lik bir alanda etkin operasyon kabiliyet sergileyebiliyor.”

KAYNAK: HABER GLOBAL