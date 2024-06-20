CHP'den 'iftiranı yedireceğim' diyen Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: Haddini bil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik 'iftiranı sana yedireceğim' diyen Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi. Yücel, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair bazı kesimlerden gelen eleştirilere değinerek, eleştirilerde bulunanlardan birinin geçmiş yıllarda seçmene "bidon kafalı" dediğini belirterek "İyi ki onunla aramda böyle bir açı var. O, oy alamayınca hata bizde nerede demek yerine oy vermeyen seçmene bidon kafa diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıldır ilk kez birinci parti olmasının sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş." ifadelerini kullandı.

Özel'in sözlerine Yılmaz Özdil'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdil, "bu iftiranı sana yedireceğim" dedi.

Özdil'in yaptığı açıklamalara CHP'den den sert yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun" dedi. Yücel'in paylaşımı şöyle:

"Bir kişinin CHP Genel başkanına “Sözlerini yedireceğim” gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış… Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun @Yilmaz_Ozdill

? Haddini bil! Yıllarca bir yandan insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız!"