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Benzin ve motorinde bugün yapılması beklenen zam, ertelendi

Benzin ve motorinde bugün yapılması beklenen zam, ertelendi

Benzin ve motorinde bugün yapılması beklenen zam, ertelendi. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.

Fiyatlarda sık sık değişiklik yaşanırken, vatandaşları üzen haber ise dün geldi. Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam bekleniyordu.

Zam ertelendi

Ancak alınan bilgilere göre, bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılacaktı.

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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