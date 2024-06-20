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Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı

Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşılaştı.

Münih Futbol Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada Slovenlerin golünü 69. dakikada Karnicnik atarken Sırbistan'ın beraberlik sayısını 90+6'da Jovic kaydetti.

Sırbistan'da Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Dusan Tadic, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Slovenya puanını 2 yaptı. 1 puanı son dakikada kurtaran Sırbistan ise gruptaki ilk puanını elde etti.  

C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Sırbistan, 25 Haziran Salı günü Danimarka ile kozlarını paylaşacak. Slovenya ise lider İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

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