Aşırı sıcaklar sebebiyle 192 evsiz hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de 9 günde 192 evsizin aşırı sıcaklar sebebiyle öldüğü açıklandı.

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India Today gazetesinin haberine göre, sivil toplum örgütü Holistik Kalkınma Merkezi, 11-19 Haziran tarihlerinde aşırı sıcaklar sebebiyle ölen evsizlere ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, 9 günde başkent Yeni Delhi’de 192 evsiz yaşamını yitirdi.

Bu, son 6 yılda aşırı sıcaklık sebebiyle en çok evsizin öldüğü periyot oldu.

Başkent Yeni Delhi’de 11-19 Haziran arasında 2023’te 75, 2022’de 150, 2021’de 58, 2020’de 124 ve 2019’da 143 evsiz aşırı sıcaklar sebebiyle ölmüştü.

"EVSİZLERE YÖNELİK ÖNLEMLER ALINMALI" VURGUSU

Holistik Kalkınma Merkezi Direktörü Sunil Kumar Aledia, yaptığı açıklamada, bu alarm verici istatistiğin toplumun en savunmasız grubu olan evsizlere yönelik bir an önce etkili önlemler alınmasına işaret ettiğini vurguladı.

Aledia, hava kirliliği, hızlı sanayileşme, kentleşme ve ormansızlaşmanın sıcakları artırdığına işaret ederek, bu durumun evsizlerin koşullarını daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

1 MART-18 HAZİRAN ARASINDA 40 BİN 272 SICAK ÇARPMASI VAKASI GÖRÜLDÜ

Hindistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1 Mart ile 18 Haziran arasında ülke genelinde aşırı sıcaklar sebebiyle 40 bin 272 vaka rapor edildi. Söz konusu vakalardan 457'si 18 Haziran'da görüldü.

Hindistan'da her yıl mart ayı ile havalar ısınmaya başlıyor ve çok sayıda kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybediyor.

Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

EL NİNO NE ZAMAN SONA ERECEK?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklıkların artmasına neden olan "El Nino" hava olayının sona erme belirtileri gösterdiğini ve yıl sonuna doğru gezegeni serin tutan "La Nina" hava koşullarına geri dönüşün muhtemel olduğunu belirtti.

WMO, El Nino'ya ilişkin rapor yayımladı. "Küresel sıcaklıkların ve dünya genelinde aşırı hava koşullarının artmasına neden olan ve geçen yıldan bu yana etkili olan El Nino artık sona erme belirtileri gösteriyor." ifadesinin yer aldığı raporda, bu yılın temmuz-eylül döneminde La Nina'nın görülme olasılığının yüzde 60 olarak tahmin edildiği aktarıldı.

Son 9 yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğu belirtilen raporda, 2020'den 2023'ün sonuna kadar etkili olan La Nina'nın soğutucu etkisinin de bunun önüne geçemediği aktarıldı.

GEZEGEN ISINMAYI SÜRDÜRECEK

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu." ifadesini kullandı.

El Nino etkisinin sona ermesinin, "uzun vadeli iklim değişikliğinde bir duraklama" anlamına gelmediğine dikkati çeken Barrett, gezegenin ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle ısınmayı sürdüreceğini kaydetti.

Barrett, "Olağanüstü yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları önümüzdeki aylarda önemli bir rol oynamaya devam edecek. Atmosferimizdeki ekstra ısı ve nem nedeniyle hava koşullarımız daha da zorlu olmayı sürdürecek. Bu nedenle 'herkes için erken uyarılar', WMO'nun birinci önceliği olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: TRT HABER