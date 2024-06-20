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NATO'nun yeni Genel Sekreteri belli oldu

NATO'nun yeni Genel Sekreteri belli oldu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in, "NATO Genel Sekreterliği" için adaylıktan çekildiği ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceği açıklandı. Böylelikle Rutte, NATO Genel Sekreterliği için tek aday olarak kaldı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 10 yılın ardından 1 Ekim'de sona ermesi planlanırken, yerine gelecek isim de merak konusuydu.

NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in, adaylıktan çekildiği açıklandı. Romanya Yüksek Savunma Konseyi'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini geçtiğimiz haftanın sonunda NATO müttefiklerini bildirdi." denildi. Konsey, NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceğini belirtti.

ADAY İSİM, 32 ÜYE ÜLKENİN DE OYUNU ALMAK ZORUNDA

NATO'da "Genel Sekreter", oy çokluğuyla değil oy birliğiyle seçiliyor. "NATO Genel Sekreteri" olabilmek için NATO üyesi tüm ülkelerin oyunu almak gerekiyor.

DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, destek turu kapsamında yaptığı ülke ziyaretlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 26 Nisan'da İstanbul'da görüşmüştü. Bu görüşmeden hemen sonra 29 Nisan'da Türkiye, NATO Genel Sekreterliği için aday olan Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti.

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