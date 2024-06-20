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Putin'den Ukrayna'ya İstanbul teklifi: Şartlarım sonsuza kadar geçerli değil

Putin'den Ukrayna'ya İstanbul teklifi: Şartlarım sonsuza kadar geçerli değil

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya, Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır." dedi. Putin ayrıca, geçen hafta savaşı bitirmek için açıkladığı şartların sonsuza kadar geçerli olmadığı konusunda da uyardı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya bir kez daha teklifte bulundu. Daha önce İstanbul'da yapılan ve yarıda kalan barış görüşmelerine dönme niyetini tekrardan ortaya koyan Putin, bugün yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır." ifadesini kullandı.

Rusya cephesi, daha önce yaptığı açıklamalarda da İstanbul'daki barış görüşmelerinin Batı tarafından baltalandığını, Ukrayna'nın Batı'nın oyununa geldiğini belirtmişti.

UKRAYNA VE BATI'YA REST: ŞARTLARIM SONSUZA KADAR GEÇERLİ DEĞİL

Geçen hafta Ukrayna'ya önerdiği barış şartlarına da değinen Putin, Rusya'nın her zaman müzakereye açık olduğunu, Kiev ve Batılı destekçilerinin ise hem Minsk sürecini hem de İstanbul görüşmelerini sabote ettiğini söyledi. Putin, açıkladığı şartların sonsuza kadar geçerli olmadığı konusunda uyarıda bulunarak, "Şartlarımız sahadaki duruma göre değişecek." dedi.

24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye giden Putin, ardından Vietnam'a geçti. Rus lider, bu açıklamaları da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptı.

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