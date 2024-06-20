Galatasaray'dan açıklama! Zaniolo, Icardi, Mertens kalacak mı?

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızlı takımda geleceği merak edilen futbolcularla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, gündemdeki konular ve A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki performansına yönelik açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım’da Galatasaray formasını giyen çok değerli oyuncuların olduğunu aktaran Hatipoğlu şöyle konuştu:

“Kerem var, Barış var, Abdülkerim var, Kaan Ayhan var. O oyunculara teklif gelmesi kadar doğal bir şey yok. Galatasaraylı oyuncular geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdiler. Bizim oyuncularımıza teklif gelmesi kadar doğal bir şey yok. Teklifler geliyor ama bunlarla ilgili en doğru kararı vermek için bekliyoruz. Henüz ‘şu oyuncuya şöyle teklif geldi’ durumu söz konusu değil. Avrupa’ya bakın… Kimsenin kimseyi aldığı var mı şu günlerde. Avrupa Şampiyonası’nın veya Dünya Kupası’nın olduğu her yıl transferler turnuva sonrasına doğru oluyor. Oyuncu da belki öyle… Oyuncu performansını görmek istiyor, kendi adına en iyi transferi yapmak istiyor. Bu hem alacağımız hem bizden gitmesi muhtemel oyunculara gelecek teklifler için bu geçerli. Turnuvanın grup maçlarının bitip, takım sayısının azalması gerekiyor. Şu an bir yere gitsek kendi oyuncularımızı ziyarete gideriz.”

“ZANIOLO’YA İLGİ DUYAN TAKIMLAR VAR”

İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo’nın geleceğine dair ise İbrahim Hatipoğlu, “Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray’ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig’de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir” değerlendirmesinde bulundu.

“ICARDI MUTLU, GALATASARAY’DA OYNAYACAK”

Sarı-kırmızılı takımın golcü oyuncusu Mauro Icardi’nin mutsuz olduğuna dair söylemleri anlamadığını aktaran Hatipoğlu, “Icardi burada şampiyon oldu. Bu şampiyonluğu en coşkuyla kutlayan oyuncularımızdan biriydi. Sonra da tatil yapmak için ailesiyle ülkesine gitti. Icardi mutlu, Galatasaray’da oynayacak. Temmuz başında çalışmalara katılacak. Ben Icardi’nin önümüzdeki sezon daha farklı bir performans göstereceğini düşünüyorum. Çünkü iki yıldır bizimle hazırlık kampında yer alamamıştı. Bugün bizim sözleşmeli oyuncumuz ve takımımızla birlikte kamp dönemi yaşayacak. Bu geçici hazırlık kampıyla lige çok daha güçlü ve hazır olarak başlayacak” şeklinde görüş belirtti.

“ERDEN TİMUR HERKESİN SEVDİĞİ BİR KARDEŞİMİZ”

Galatasaray Sportif AŞ görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Erden Timur’un herkesin sevdiği biri olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, “Galatasaray’da kişiye bağlı birliktelik söz konusu değil. Burası büyük bir camia. 119 yıllık camiada buraya aidiyet çok önemli. Oyuncu Galatasaray’ın oyuncusu olduğu için mutlu. Galatasaray’da kazandıklarıyla mutlu oluyor. Bu böyle devam edecek” dedi.

“GALATASARAY’DA YILDIZ ÇOK”

Galatasaray’a güç katacak oyuncuların transfer edileceğinin altını çizen Hatipoğlu, “Galatasaray’da yıldız çok. Bizim takımımıza katkı verecek, bizi daha ileriye taşıyacak doğru oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bunlar kariyerleri belli bir seviyenin üzerinde herkes tarafından kabul gören önemli oyuncular. Yıldız kimdir? O farklı bir konu. Bizim için bu takıma değer katacak bir yıldız gelecek diyebiliriz. Genç ve istikbal vaadeden hangi pozisyon olursa olsun. Böyle bir fırsat karşımıza çıkarsa elbet değerlendiririz. Bu Icardi, Mertens ve diğer oyuncularımız için de geçerli. Bizim santrfor mevkisinde çok güçlü bir oyuncumuz var. Bu sene yaşadığımız zorlukları yaşatmayacak kuvvetli bir ikinci santrfora ihtiyacımız var ve Galatasaray için en iyisini alacağımıza kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

“MERTENS İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ile yeniden anlaşmaya vardıklarını vurgulayan İbrahim Hatipoğlu, “Mertens ile devam edeceğiz. Bunu zaten Başkanımız açıkladı. 1 yıl anlaşmasını uzattık ve 1 yıl daha oynayacak. Mertens sadece oyunu, performansıyla değil kişiliğiyle, karakteriyle de Galatasaray’a güç katmış biri. Seyirciyle bütünleşen, pozitif enerjisiyle herkesin sevdiği bir oyuncu. Onun Galatasaray’da 1 yıl daha geçirmesi bize güç katacaktır” diye konuştu.