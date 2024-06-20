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İngiltere-Danimarka maçında kazanan yok

İngiltere-Danimarka maçında kazanan yok

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka, İngiltere ile 1-1 berabere kaldı.

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Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynanan maçta Portekizli hakem Artur Dias düdük çaldı. 18. dakikada İngiltere Harry Kane ile 1-0 öne geçti.

34. dakikada Morten Hjulmand'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Danimarka eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Berabere bitti

İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla C Grubu’nda İngiltere puanını 4’e, Danimarka ise 2'ye yükseltti.

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