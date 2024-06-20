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Sırbistan'dan Euro 2024'ten çekilme tehdidi

Sırbistan'dan Euro 2024'ten çekilme tehdidi

Sırbistan, Çarşamba günü Hırvatistan ile Arnavutluk maçındaki milliyetçi tezahüratlar nedeniyle Euro 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu. İki ülkenin de cezalandırılmasını isteyen Sırbistan'a UEFA'dan cevap verilmedi.

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Sırp futbol yetkilileri, Çarşamba günü Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan Arnavutluk-Hırvatistan maçı sırasında bazı Arnavut ve Hırvat taraftarların attığı sloganlar ve açtığı pankartlar nedeniyle Euro 2024'ten çekilmekle tehdit etti. Çarşamba günü oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

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Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, "Yaşananlar skandaldır ve UEFA'dan müsabakaya devam etmeme pahasına da olsa yaptırım isteyeceğiz. UEFA'dan her iki takımın federasyonlarını cezalandırmasını talep edeceğiz. Buna katılmak istemiyoruz ancak UEFA onları cezalandırmazsa, nasıl devam edeceğimizi düşüneceğiz." dedi.

UEFA'dan ise, Sırbistan'ın açıklamasına bir cevap verilmedi.

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