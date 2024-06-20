Timur Cihantimur'un tutukluluğuna devam kararı çıktı

Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un tutukluk halinin devamına karar verildi.

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kazaya sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırıldı.

Tutukluluğuna devam kararı verildi

Anne Tok ve oğlunun davaları ertelenirken, Timur Cihantimur ise Boston'da bugün Türkiye saatiyle 22.30'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ABD'de görülen davada Türkiye'ye iadesi talep edilen Timur Cihantimur'un tutukluluk durumunun devamına karar verildi.

'KÖTÜ ŞARTLAR ALTINDA KALIYOR'

Timur Cihantimur'u duruşmada babasının tuttuğu ABD'li iki avukat savunmuştu. Avukatlar, savunmalarını Cihantimur'un kötü şartları üzerine kurdu. Çocuk tutuklular için rehabilitasyon cezaevinde kalan Timur Cihantimur'a burada ot yolma, yer ve tuvalet temizleme gibi işler yaptırıldığı öne süren avukatlar, "Islah evinde çok kötü şartlar altında kalıyor. Bu çocuğun topluma kazandırılması lazım. Verilen görevleri yapmakta zorlanıyor. Kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" ifadesini kullandı.