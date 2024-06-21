Galatasaraylı Mertens oturduğu evi satın almak istedi fiyatı duyunca şoke oldu

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens'in İstanbul Maçka'da oturduğu daireyi satın almak istediğini ancak ev sahibinin 20 milyon dolar isteyince ev satın alma işini rafa kaldırdığını yazdı.

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Emlak sektöründeki fahiş fiyatlardan yabancılar da nasibini aldı. Jübilesini Galatasaray'da yapacağını açıklayan ve İstanbul'u çok sevdiğini her fırsatta söyleyen Belçikalı futbolcu Mertens, büyük şok yaşadı.

Futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da kalmayı planlayan Mertens, Maçka'da rezidansta oturduğu daireyi satın alma planı rafa kalktı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt, sürpriz gelişmenin ayrıntılarını bugünkü yazısında aktardı.

"Şimdilik ev satın alma işini rafa kaldırmış"

Cankurt, yazısında "Ancak ev sahibi, 20 milyon dolar (Türkçesi 650 milyon lira) isteyince hevesi kursağında kalmış. Galatasaray'dan yılda yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Mertens, şimdilik ev satın alma işini rafa kaldırmış. Kirada oturmaya devam edecek olan ünlü futbolcuya şimdi Türk arkadaşları daha uygun fiyata ev bakıyormuş. Zaman ne gösterir bilinmez ama şimdilik Mertens İstanbullu olmaya kararlı görünüyor." ifadelerine yer verdi.