ünlü aktör Donald Sutherland hayatını kaybetti

Açlık Oyunları (The Hunger Games) ve Karanlığın Gölgesi (Don’t Look Now) gibi filmlerin yıldızı Kanadalı aktör Donald Sutherland 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanmayan Sutherland uzun süredir tedavi görüyordu.

Abone ol

50 yılı aşan kariyerinde 200’den fazla filmde rol alan ünlü aktörün ölüm haberini oğlu Kiefer Sutherland duyurdu.

Babası gibi ünlü bir aktör olan Kiefer Sutherland, "Büyük bir üzüntüyle babam Donald Sutherland'ın hayatını kaybettiğini açıklıyorum. Onun, sinema tarihinin en önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sutherland açıklamasında babasının, "iyi, kötü ya da çirkin hiçbir rolden korkmadığını", sevdiği işi yaparak yaşadığını belirterek, "Kimse asla bundan fazlasını isteyemez. Babamınki, iyi yaşanmış bir hayattı" ifadelerini kullandı.

Donald Sutherland kimdir?

Donald Sutherland, 17 Temmuz 1935’te Kanada’nın New Brunswick kentinde doğdu.

1957’de İngiltere'ye gitmek üzere Kanada’dan ayrılmadan önce bir radyoda muhabir olarak çalıştı. Daha sonra Londra Müzik ve Dram Sanat Akademisi’nde eğitim gördü.

Oyunculuk kariyerine İngiltere'de filmlerde ve televizyon dizilerinde ufak roller alarak başladı.

1967’de gösterime giren aksiyon filmi 12 Kahraman Haydut (The Dirty Dozen) ve 1970'de çekilen Cephede Eğlence (MASH) filmlerindeki perfromansıyla dikkat çekti.

1971'de yönetmen Alan J Pakula'nın Fahişe (Klute) adlı filminde ilerde 2 yıl beraber olacağı Jane Fonda'yle birlikte başroldeydi.

1973'te Karanlığın Gölgesi (Don’t Look Now) filmindeki bir seks sahnesinin ardından pek çok izleyici, Sutherland’in rol arkadaşı Julie Christie ile gerçekten seviştiğine inanmış fakat Sutherland daha sonra bu söylentileri yalanlamıştı.

1976'da The Eagle Has Landed filminde bir IRA militanını canlandıran Sutherland, 1980'de Oscar ödüllü Ordinary People filminde, intihara meyilli bir gencin babasını canlandırdı.

Sutherland, 1980 ve 90'lı yıllarda da birçok filmde rol aldıktan sonra, 2000’li yıllarda televizyon dizilerine yöneldi. Dirty Sexy Money ve Commander-in-Chief, oynadığı dizilerden sadece ikisiydi.

Kariyeri boyunca hiç Oscar Ödülleri'ne aday gösterilmese de, 2017'ye de Fahri Akademi Ödülü'ne layık görüldü.

Siyasi aktivizmiyle de bilinen Sutherland, ABD'de Jane Fonda'yla birlikte Vietnem Savaşı karşıtı protestolara da katılmıştı.

ABD'nin Vietnam savaşına karşı aktif bir tutum almış, yoksulluk ve adaletsizlikle mücadeleyi savunan filmlerde oynamayı tercih etmişti.

Sutherland son dönemde özellikle 2015'te vizyona giren Açlık Oyunları (The Hunger Games) serisinin ikinci filmi Alaycı Kuş'taki (Mockingjay) performasıyla dikkat çekti.

Ünlü aktör bu filmde, Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı kahraman Katniss Everdeen'in hedefi olan elit bir sınıfın yoksul kitlelere hükmettiği Panem toplumunun zalim başkanı Coriolanus Snow'u canlandırdı.

Sutherland, 2015'te BBC'ye yaptığı açıklamada, filmin sosyo-politik mesajının genç hayranlarının çevrelerindeki dünya hakkında daha fazla farkındalık kazanmalarına yardımcı olmasını umduğunu söylemişti.

Emeklilik planı olmadığını vurgulayan Sutherland oyunculuk için, "Tutkulu bir çabadır. Oyuncuların emekliliği 'ÖLÜM' olarak yazılır" demişti.

Sutherland'in anılarını yazdığı "Made Up, But Still True" adlı kitap Kasım ayında piyasaya çıkacak.