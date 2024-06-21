BIST 10.740
DOLAR 32,88
EURO 35,25
ALTIN 2.492,94
HABER /  DÜNYA

Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 155'e yükseldi

Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 155'e yükseldi

Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 155'e çıktı.

Abone ol

Meksika basınındaki haberlere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede can kayıpları artarken, barajlardaki su seviyesi azalıyor.

Çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde 2024'ün başından bu yana 155 kişi aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti.

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklıkları 45 dereceyi aştı.

Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, sadece 13-18 Haziran tarihlerinde 30 kişi yüksek sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Basında, yaklaşık 2 bin 567 kişinin güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi.

Kavurucu sıcakların 5 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Öte yandan, bazı eyaletlerde buharlaşma oranının hızla artması nedeniyle barajlardaki su miktarı kritik seviyelere düştü.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke genelinde yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı tek golle mağlup etti
EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı tek golle mağlup etti
Timur Cihantimur'un tutukluluğuna devam kararı çıktı
Timur Cihantimur'un tutukluluğuna devam kararı çıktı
Milli Takım'da Arda Güler idmana katılmadı
Milli Takım'da Arda Güler idmana katılmadı
Jose Mourinho'dan futbolculara ilk uyarı
Jose Mourinho'dan futbolculara ilk uyarı
Sırbistan'dan Euro 2024'ten çekilme tehdidi
Sırbistan'dan Euro 2024'ten çekilme tehdidi
Putin'den Ukrayna'ya İstanbul teklifi: Şartlarım sonsuza kadar geçerli değil
Putin'den Ukrayna'ya İstanbul teklifi: Şartlarım sonsuza kadar geçerli değil
İngiltere-Danimarka maçında kazanan yok
İngiltere-Danimarka maçında kazanan yok
Galatasaray'dan açıklama! Zaniolo, Icardi, Mertens kalacak mı?
Galatasaray'dan açıklama! Zaniolo, Icardi, Mertens kalacak mı?
Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen güldüren çağrılar
Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen güldüren çağrılar
NATO'nun yeni Genel Sekreteri belli oldu
NATO'nun yeni Genel Sekreteri belli oldu
Bazı kişiler neden COVID olmadı? Sebebi ortaya çıktı
Bazı kişiler neden COVID olmadı? Sebebi ortaya çıktı
Çanakkale'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi
Çanakkale'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi