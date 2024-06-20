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EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı tek golle mağlup etti

EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı tek golle mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda İspanya, İtalya'yı 1-0 yendi.

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Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

AufSchalke Stadı'nda oynanan maçta Slovakyalı hakem Slavko Vincic düdük çaldı.

İspanya, İtalya'nın kendi kalesine attığı golle galip

İspanya ilk yarıda İtalya kalesinde tehlikeli olsa da takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

İkinci yarıda yine etkili olan taraf İspanya'ydı.

Sağ kanattan Nico Williams'ın ceza sahasına yerden ortasında kaleci Gianluigi Donnarumma'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Riccardo Calafiori'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve İspanya 1-0 öne geçti.

71. dakikada Nico Williams'ın ceza sahası dışından sert şutu direğe çarptı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İspanya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İspanya puanını 6’ya çıkarıp son 16'yı garantilerken, İtalya ise ise 3 puanda kaldı.

EURO 2024'te bugünün programı şöyle:

D Grubu

19.00 Polonya - Avusturya

22.00 Hollanda - Fransa

E Grubu

16.00 Slovakya - Ukrayna

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