Ertelenmişti! Benzin ve motorine zam geliyor, depoları doldurun tarih belli oldu

Dün akaryakıta gelmesi beklenen zam ertelenmişti. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı diye merak edilirken tabelaların değişeceği tarih belli oldu.

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Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte hem benzin hem de motorin grubunda zam bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

İstanbul'da akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,67 liradan,

Benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.