Öykü Gürman Yunanistan'da ödediği hesabı söyleyince duyanlar çok şaşırdı

Şarkıcı Öykü Gürman, Yunanistan tatili ile gündeme geldi. Balık restoranına ödediği hesabı söyleyince duyanlar çok şaşırdı.

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Yeni bir yarışmanın jürisi koltuğunda oturan Öykü Gürman şimdi de Yunanistan tatilini anlattığı o anlar ile gündem oldu. Tatilinin çok hesaplı olduğunu söyleyen Gürman Yunanistan mutfağını övdü.

'Deniz ürünleri olsun, salata, kalamar, karides, balık falan o konuda çok başarılı ve çok uygun' diyen Gürman, iki kişi için ödedikleri hesabı söyleyince duyanlar inanamadı.

Ünlü şarkıcı "iki kişi 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk." deyince muhabirler 'bahşiş verdiniz mi?' diye sordu. Gürman ise 'Onlar bence içinde alıyorlar' diyerek yanıt verdi