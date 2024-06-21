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Abdullah Gül siyasete dönecek iddiası! Yakın dostu Fehmi Koru yazdı

Abdullah Gül siyasete dönecek iddiası! Yakın dostu Fehmi Koru yazdı

Yazar Fehmi Koru, Abdullah Gül'ün siyasete döneceği iddialarına değinerek "Gül’ün, hakkında çıkan, çoğu sözünü ettiğim türden yalan-yanlış haberlere, tepki vermeye ayıracak vakti de yok." dedi.

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Karar Gazetesi yazarı Fehmi Koru, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugünlerde neler yaptığı, siyasete dönüp dönmeyeceği konusunda bir yazı kaleme aldı.

"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül nelerle meşgul?" başlığıyla yayımlanan yazıda Koru, Gül'ün siyasete döneceği yönündeki haberlere ilişkin, "Şimdiki küçük ayrıntı, bazı partilerin birleştirilmesiyle oluşacak yeni partinin başına geçeceğiyle ilgili… Deva, Gelecek ve Saadet Partisi tek çatı altında birleşecek ve Gül o partinin başına geçecekmiş… Güldüm." ifadelerine yer verdi.

Gül’ün ofisinin son beş yıl içerisinde birkaç kez, bu yoldaki haberleri yalanladığına dikkat çeken Koru, Gül'ün siyaset öncesinde akademisyen olarak, uluslararası finans kuruluşu İslam Kalkınma Bankası’nda çeşitli ülkelerin ekonomileriyle yakından ilgilendiğini yazdı.

Kendi adını taşıyan üniversiteyle yakından ilgilendiğini belirten Koru, yazısına şöyle devam etti:

"Gül, siyasi hayat içerisindeyken tanıştığı yerli-yabancı önemli kişilerle temaslarını diri tuttuğu gibi, çeşitli kurumların davetlerine olumlu cevap vererek değişik etkinliklere konuşmacı olarak da katılmakta.
Yurdumuza uğrayan gazeteciler, araştırmacılar, akademisyenler, devlet adamları ziyaretine geliyor, kendisi de davet edildiği çeşitli ülkelere gidiyor.

Son iki ay içerisinde Mısır’a ve Özbekistan’a gittiğini, bu iki ülkede en üst düzeyde karşılandığı gibi, her düzeyde temaslarda da bulunduğunu biliyorum." 

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

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