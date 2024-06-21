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Messi asist yaptı Arjantin Copa Amerika'ya 3 puanla başladı

Messi asist yaptı Arjantin Copa Amerika'ya 3 puanla başladı

Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti

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Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin ile Kanada karşıya karşıya geldi.

ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı.

Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Julian Alvarez ve 88. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte A Grubu'na Arjantin 3 puanla başlarken, Kanada 0 puanda kaldı.

Arjantin'nin dünyaca ünlü oyuncusu Lionel Messi, maç içerisinde iki net fırsatı değerlendiremedi. Buna rağmen yıldız futbolcu takımının iki golünde de başrol oynarken ilk golün kilit pasını, ikinci golün ise asistini yapan isim oldu.

Öte yandan Messi, 7 farklı Copa America'da asist yapan ilk futbolcu oldu.

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