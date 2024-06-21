BIST 10.742
DOLAR 32,88
EURO 35,20
ALTIN 2.499,57
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına soruşturma

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü
Foto Galeri Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'cülerle işbirliği yapan sekülerler kim? Cevheri Güven açıkladı Murat Yetkin sordu
FETÖ'cülerle işbirliği yapan sekülerler kim? Cevheri Güven açıkladı Murat Yetkin sordu
Akdeniz'de panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Akdeniz'de panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Elden kira ödemesine ceza geliyor
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Elden kira ödemesine ceza geliyor
Abdullah Gül siyasete dönecek iddiası! Yakın dostu Fehmi Koru yazdı
Abdullah Gül siyasete dönecek iddiası! Yakın dostu Fehmi Koru yazdı
Messi asist yaptı Arjantin Copa Amerika'ya 3 puanla başladı
Messi asist yaptı Arjantin Copa Amerika'ya 3 puanla başladı
Ertelenmişti! Benzin ve motorine zam geliyor, depoları doldurun tarih belli oldu
Ertelenmişti! Benzin ve motorine zam geliyor, depoları doldurun tarih belli oldu
Diyanet'ten kutsal topraklarda yeni uygulama
Diyanet'ten kutsal topraklarda yeni uygulama
Timur Cihantimur intihara kalkıştı üzerini çırılçıplak soydular
Timur Cihantimur intihara kalkıştı üzerini çırılçıplak soydular
Öykü Gürman Yunanistan'da ödediği hesabı söyleyince duyanlar çok şaşırdı
Öykü Gürman Yunanistan'da ödediği hesabı söyleyince duyanlar çok şaşırdı
Feci kaza! Otomobil devrildi 4 kişi hayatını kaybetti
Feci kaza! Otomobil devrildi 4 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Sigorta BIST 100 şirketleri arasında, yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu
Türkiye Sigorta BIST 100 şirketleri arasında, yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu
'Bozdoğan-44' operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
'Bozdoğan-44' operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi