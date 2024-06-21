Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 5 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgede incelemede bulundu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangının Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlediğini belirtti.
Yangının ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.