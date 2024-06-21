Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangının Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlediğini belirtti.