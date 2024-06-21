FETÖ'cülerle işbirliği yapan sekülerler kim? Cevheri Güven açıkladı Murat Yetkin sordu

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cevheri Güven'in 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarının Fethullah Gülen cemaatinin operasyonu olduğu ve 2013 sonrasında sekülerlerin Fethullahçılarla işbirliği yaptığına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

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FETÖ firarisi Cevheri Güven'in 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminin arkasında Gülencilerin olduğunu itiraf ettiği video gündeme oturdu.

FETÖ kumpasların medya ayağını yöneten isim olan Güven'in aynı konuşmada 2013 sonrası sekülerlerin Gülencilerle işbirliğine yöneldiğini iddia etmesi dikkat çekti.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cevheri Güven'in 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarının Fethullah Gülen cemaatinin operasyonu olduğu ve 2013 sonrasında sekülerlerin Fethullahçılarla işbirliği yaptığına yönelik paylaştığı videoyu sildiğini belirterek, "Sildiği videosunda söyledikleri hem itiraf hem iftira. İtiraf, çünkü şimdiye dek Fethullahçılar 17-25 Aralık konusunun bağımsız yargının tasarrufu olup siyaseten engellendiğini söylüyorlardı.

İftira, çünkü 2013’ten sonra “sekülerlerin” Fethullahçılarla işbirliği yaptığını söylüyor. Üstelik 17-25 Aralık’tan 6 ay önce, Haziran 2013’teki Gezi Protestolarının “sekülerlerin” işi olduğunu söylediği halde sonrasında belli bir işbirliği kurulduğunu ima ediyor" diye yazdı.

Cevher Güven'in iddialarının, iktidar cephesinin Osman Kavala ve Gezi mahkûmlarının darbe hazırlığını Fethullahçılarla işbirliği ile tezgahladığı söylemiyle paralellik gösterdiğine işaret eden Yetkin, "Kimmiş bu Fethullahçılarla işbirliği içindeki sekülerler? Ve öyleyse, nasıl etkili olmuşlar? Bu soruyu AK Parti iktidarında en üst düzeye ulaşan kamu hayatında Fethullah Gülen etkisinin, bürokrasi ve ekonomi dünyasında insanları, özellikle de küçük şehirlerde Fethullahçılarla irtibat kurmadan işlerini halledemez hale getirdiğini unutmadan soruyorum. Keza, AK Parti hükümetlerinin en üst düzey desteğiyle yapılan Türkçe Olimpiyatlarında dünyanın dört köşesinden gelen çocuklara gösterilen insani sempatiyi de bir yana koyuyorum" ifadelerini kullandı.