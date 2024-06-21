BIST 10.742
DOLAR 32,88
EURO 35,20
ALTIN 2.499,57
HABER /  MEDYA

FETÖ'cülerle işbirliği yapan sekülerler kim? Cevheri Güven açıkladı Murat Yetkin sordu

FETÖ'cülerle işbirliği yapan sekülerler kim? Cevheri Güven açıkladı Murat Yetkin sordu

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cevheri Güven'in 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarının Fethullah Gülen cemaatinin operasyonu olduğu ve 2013 sonrasında sekülerlerin Fethullahçılarla işbirliği yaptığına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Abone ol

FETÖ firarisi Cevheri Güven'in 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminin arkasında Gülencilerin olduğunu itiraf ettiği video gündeme oturdu.

FETÖ kumpasların medya ayağını yöneten isim olan Güven'in aynı konuşmada  2013 sonrası sekülerlerin Gülencilerle işbirliğine yöneldiğini iddia etmesi dikkat çekti.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cevheri Güven'in 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarının Fethullah Gülen cemaatinin operasyonu olduğu ve 2013 sonrasında sekülerlerin Fethullahçılarla işbirliği yaptığına yönelik paylaştığı videoyu sildiğini belirterek, "Sildiği videosunda söyledikleri hem itiraf hem iftira. İtiraf, çünkü şimdiye dek Fethullahçılar 17-25 Aralık konusunun bağımsız yargının tasarrufu olup siyaseten engellendiğini söylüyorlardı.

İftira, çünkü 2013’ten sonra “sekülerlerin” Fethullahçılarla işbirliği yaptığını söylüyor. Üstelik 17-25 Aralık’tan 6 ay önce, Haziran 2013’teki Gezi Protestolarının “sekülerlerin” işi olduğunu söylediği halde sonrasında belli bir işbirliği kurulduğunu ima ediyor" diye yazdı.

Cevher Güven'in iddialarının, iktidar cephesinin Osman Kavala ve Gezi mahkûmlarının darbe hazırlığını Fethullahçılarla işbirliği ile tezgahladığı söylemiyle paralellik gösterdiğine işaret eden Yetkin, "Kimmiş bu Fethullahçılarla işbirliği içindeki sekülerler? Ve öyleyse, nasıl etkili olmuşlar? Bu soruyu AK Parti iktidarında en üst düzeye ulaşan kamu hayatında Fethullah Gülen etkisinin, bürokrasi ve ekonomi dünyasında insanları, özellikle de küçük şehirlerde Fethullahçılarla irtibat kurmadan işlerini halledemez hale getirdiğini unutmadan soruyorum. Keza, AK Parti hükümetlerinin en üst düzey desteğiyle yapılan Türkçe Olimpiyatlarında dünyanın dört köşesinden gelen çocuklara gösterilen insani sempatiyi de bir yana koyuyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akdeniz'de panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Akdeniz'de panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Elden kira ödemesine ceza geliyor
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Elden kira ödemesine ceza geliyor
Abdullah Gül siyasete dönecek iddiası! Yakın dostu Fehmi Koru yazdı
Abdullah Gül siyasete dönecek iddiası! Yakın dostu Fehmi Koru yazdı
Messi asist yaptı Arjantin Copa Amerika'ya 3 puanla başladı
Messi asist yaptı Arjantin Copa Amerika'ya 3 puanla başladı
Ertelenmişti! Benzin ve motorine zam geliyor, depoları doldurun tarih belli oldu
Ertelenmişti! Benzin ve motorine zam geliyor, depoları doldurun tarih belli oldu
Diyanet'ten kutsal topraklarda yeni uygulama
Diyanet'ten kutsal topraklarda yeni uygulama
Timur Cihantimur intihara kalkıştı üzerini çırılçıplak soydular
Timur Cihantimur intihara kalkıştı üzerini çırılçıplak soydular
Öykü Gürman Yunanistan'da ödediği hesabı söyleyince duyanlar çok şaşırdı
Öykü Gürman Yunanistan'da ödediği hesabı söyleyince duyanlar çok şaşırdı
Feci kaza! Otomobil devrildi 4 kişi hayatını kaybetti
Feci kaza! Otomobil devrildi 4 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Sigorta BIST 100 şirketleri arasında, yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu
Türkiye Sigorta BIST 100 şirketleri arasında, yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu
'Bozdoğan-44' operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
'Bozdoğan-44' operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaraylı Mertens oturduğu evi satın almak istedi fiyatı duyunca şoke oldu
Galatasaraylı Mertens oturduğu evi satın almak istedi fiyatı duyunca şoke oldu