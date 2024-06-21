Fahri Kur'ân Kursu Öğreticileri kadro bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan fahri kuran kursu öğreticileri 9'uncı yagı paketine bi madde eklenerek kadrolarının verilmesini bekliyor

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Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri 657ʼye tabi olacak şekilde Diyanet bünyesinde yılda iki kez kış ve yaz dönemi olmak üzere KPSS, DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavlarının ardından mülakat puanları ile ve belirli belgeleri de ibraz ederek istihdam edilmektedir. Fahri Kur’an Kursu öğreticiliği yapmak için;

-Kış dönemi 9 ay görev yapmak için KPSS +DHBT + mülakat puanları ile ve belirli belgelerle göreve başlayıp, dokuz ayın sonunda görevden istifa ettirilmektedirler.

-Yaz Döneminde ise 2 ay görev yapmak için KPSS +DHBT +mülakat puanları ile ve belirli belgelerle göreve başlayıp 2 ayın sonunda yine zorla istifa ettirilmektedirler. Bu çalışma ve ayrılma şekli ile mali ve sosyal haktan da el çektirilmiş olmaktadırlar.

Fahri Öğreticiler, aylık 8-9 günlük sigorta, asgari ücretin çok altında maaş ve yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkarak hiçbir özlük hakkı olmadan hizmet etmektedir. İşsizlik maaşından faydalanamamaktalar. İzin hakları yoktur. Hasta olduklarında aldıkları raporlar maaşlarından kesilmektedir.Devletimiz ve diyanetimiz 2013 Den 2018 e kadar hiç kadroya KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ alım yapmamıştır.Yüksek puanları gelecekleri çöpe gitmesine mağdur edilmelerine sebeb olunmuştur.2018 sonrasında çok az bir alım yapılmış olup ortaöğretim,ilahiyat önlisans kontenjanları da kapatılmıştır.kadrolularla aynı hizmeti yapıp aynı saygınlığa ve özlük haklara sahip değiller

-Yeni Kadrolu ve sözleşmeli olarak atanan kardeşlerimize Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri olarak STAJYER EĞİTİMİ VERMEKTELER tecrübeli oldukları için diyanet gel sen bilgili donanımlı tecrübelisin bu yeni atadığım insanı eğit diyor. Lakin kadro ve özlük hakları verilmiyor.

-11 yıldır her seçim dönemi KADRO SÖZÜ verilmesine rağmen CUMHUR İTTİFAKI 2018’de KADRO SÖZÜ olmasına rağmen tutulmayıp sürekli kapsam dışı bırakılarak görmezden gelinmiştir 25 bin FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİSi adına kadro ve özlük hakları için acil çalışma yapılmalıdır

Geçtiğimiz dönemde 2022 yılında sözleşmeliler, vekil ebe hemşire,vekil imam bunlar kadroya alınırken ; Fahri (geçici) Öğreticiler kadroya alınmayıp kapsam dışı bırakılmıştır. Yine 2018ʼde ücretli öğretmenlere kadro verilirken fahri öğreticiler kapsam dışı bırakılmış olup ayrıştırmaya sebebiyet vermiştir.

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ görevde olup olmama şartı aranmadan sadece SGK prim günleri baz alınarak EMEK+TECRÜBE KADROLARI VERİLMELİDİR Aylık 8-9 günlük yatırılan sigortaların geçmişe dair ve geleceğe yönelik 30 gün üzerinden yatırılarak emeklilik hakkı sağlanmalıdır.

9. cu yargı paketine torba yasaya dahil edilip kadroları verilsin. Her kurum kendi bünyesinde tecrübeli eleman çalıştırırken diyanet bünyesinde yıllarını hizmete adamış tecrübeli vefakar liyakatli, fahri (geçici) öğreticileri kadroya alarak değerlendirilmelidir.