Asgari ücret net ve brüt rakamı bilmişti! Dev bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti bekliyor. Gözler 12 Aralık'ta yapılacak olan kritik toplantıya çevrilirken çeşitli tahminler de yapılıyor. Geçen yıl tahmininde başarılı olan JPMorgan, yayınladığı raporunda 2026 asgari ücret beklentisini açıkladı. Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
JPMorgan, 2026 asgari ücret beklentisini açıkladı. Bankacılık devi asgari ücrette yüzde 25’lik artış beklediğini açıkladı.
JPMorgan, bunun 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olduğunu ve piyasalar için önemli bir katalizör olduğunu belirtti. JPMorgan'ın tahminine göre 2026 yılında asgari ücret 27 bin 630 TL olması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Türkiye'de 2025 yılında ödenen asgari ücret tutarı 22 bin 104 TL düzeyinde. Asgari ücrete 2025'te yüzde 30 zam yapılmıştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. Böylece asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.