2026 asgari ücret için olay olacak tahmin! SGK Uzmanı Özgür Erdursun "üzeri sürpriz olur" dedi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık’ta toplanıyor. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti merak ederken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 asgari ücret zammı için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte muhtemel zam oranları...
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren tarafını 12 Aralık’ta Komisyon toplantısına davet ederken, bu yıl komisyonun yapısına dair tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.
Milyonlar gözünü zam oranlarına çevirmiş durumda...SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet’e yaptığı değerlendirmede bu yıl sürecin alışılmışın dışında ilerlediğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdursun’a göre:
2026 için beklenen en yüksek zam oranı yüzde 25.
Bu oranın üzerinde bir artış ‘sürpriz’ olur.
Ekonomi yönetiminin devam ettirdiği sıkı para politikası nedeniyle yüksek artış ihtimali düşük.
Erdursun, açlık sınırının şu an 30 bin TL seviyesinde olduğunu, 2026 sonunda ise 35–40 bin TL bandına yükselebileceğini belirtiyor.