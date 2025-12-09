2026 asgari ücret için olay olacak tahmin! SGK Uzmanı Özgür Erdursun "üzeri sürpriz olur" dedi

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren tarafını 12 Aralık’ta Komisyon toplantısına davet ederken, bu yıl komisyonun yapısına dair tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.