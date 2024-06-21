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Kredi kartı kullananlar dikkat! Bir sınırlama daha geldi, bankalar en fazla...

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bir sınırlama daha geldi, bankalar en fazla...

Milyonlarca kişi ödemesini ve alışverişini kredi kartları aracılığıyla sağlıyor. Ekonomi yönetimi ise harcamaları kısmak için kartlara yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi.

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Son olarak limitler gündemde... Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre kredi kartlarında nakit çekimlere sınırlama getirilmişti. Bu limit kartta kullanılabilecek limitin yüzde 25’ini aşamıyordu. Taksitli nakit avansta ise vade 12 aydan 3 aya çekilmişti.

Ancak üç büyük bankadan taksitli nakit avans limiti kontrolü yapıldığında buradaki limitin 25 bin lirayla sınırlandığı görülüyor. Yani karttan 3 ay vadeli taksitli nakit avans çekmek isteyenlere bankalar en fazla 25 bin lira limit tanımlıyor. Gelelim faizlere...

Aylık faiz oranı...

Merkez Bankası, 16 Mart itibarıyla nakit avans ve artı para hesaplarından çekilecek paraya uygulanacak aylık faizi yüzde 4.42’den yüzde 5’e, gecikme faizini yüzde 4.72’den yüzde 5.30’a yükseltmişti.

6 Nisan’da da alışveriş faizini (akdi faiz) yüzde 3.66’dan yüzde 4.25’e, alışveriş gecikme faizi ise yüzde 3.96’dan yüzde 4.55’e çıkarmıştı. 

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