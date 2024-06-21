Bodrum'da olaylı gece! Ünlü iş insanı Kaya Sabancı saldırıya uğradı

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.