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Bodrum'da olaylı gece! Ünlü iş insanı Kaya Sabancı saldırıya uğradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bodrum'da olaylı gece! Ünlü iş insanı Kaya Sabancı saldırıya uğradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde darbedilen iş insanı Kaya Sabancı (71), hastaneye kaldırıldı.Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Bodrum'da olaylı gece! Ünlü iş insanı Kaya Sabancı saldırıya uğradı

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı.

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Bodrum'da olaylı gece! Ünlü iş insanı Kaya Sabancı saldırıya uğradı

Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Bodrum'da olaylı gece! Ünlü iş insanı Kaya Sabancı saldırıya uğradı

Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

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Bodrum'da olaylı gece! Ünlü iş insanı Kaya Sabancı saldırıya uğradı

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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