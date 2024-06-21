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Ankara'da eşi ve çocuklarını darbeden kişi yakalandı! Biri 6 aylık...

Ankara'da eşi ve çocuklarını darbeden kişi yakalandı! Biri 6 aylık...

 Ankara'nın Sincan ilçesinde eşi ve biri 6 aylık olan 2 çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı.

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Dün akşam saatlerinde Pekin Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede K.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ç, eşi ve 11 yaşındaki kızı S.Ç. ile 6 aylık bebeği Z.Ç'yi darp etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 aylık bebek yoğun bakıma, eşi ve kızı da tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan K.Ç'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.

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