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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli ekipte 29 yaşındaki futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

2020-2021 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 122 maçta 10 gol kaydetti.

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