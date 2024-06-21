HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Resmen açıklandı
Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı.Abone ol
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli ekipte 29 yaşındaki futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
2020-2021 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 122 maçta 10 gol kaydetti.