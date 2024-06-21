BIST 10.767
DOLAR 32,83
EURO 35,15
ALTIN 2.494,90
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır ve Mardin'de anız yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'de anız yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'deki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.

Abone ol

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında ölenlerin sayısı arttı. 

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sunan Koca, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.

Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 ambulans ve 3 UMKE timi ile Mardin'den 15 ambulans ve 4 UMKE timi görevlendirilmiştir. Bilindiği gibi yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul barajlarında son durum nasıl? İSKİ açıkladı
İstanbul barajlarında son durum nasıl? İSKİ açıkladı
Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki
Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki
Yüksek dalga uyarısı: Denize girmeyin!
Yüksek dalga uyarısı: Denize girmeyin!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İstanbul'da kaç yabancı var?
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İstanbul'da kaç yabancı var?
Opel, her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacak
Opel, her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacak
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Resmen açıklandı
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Resmen açıklandı
Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı
Manisa'da orman yangını çıktı! Helikopterler bölgede...
Manisa'da orman yangını çıktı! Helikopterler bölgede...
Ankara'da eşi ve çocuklarını darbeden kişi yakalandı! Biri 6 aylık...
Ankara'da eşi ve çocuklarını darbeden kişi yakalandı! Biri 6 aylık...
Tren biletlerinde emeklilere yüzde 10 indirim! Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama
Tren biletlerinde emeklilere yüzde 10 indirim! Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bir sınırlama daha geldi, bankalar en fazla...
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bir sınırlama daha geldi, bankalar en fazla...