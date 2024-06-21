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Yüksek dalga uyarısı: Denize girmeyin!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yüksek dalga uyarısı: Denize girmeyin!

Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahilin tamamında öğleden sonra rüzgarın hızının 20 deniz mili, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye kadar yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.

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