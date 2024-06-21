İçişleri Bakanlığı açıkladı! İstanbul'da kaç yabancı var?

İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı belli oldu. Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu