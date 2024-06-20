Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu
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Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altın 2 bin 500 lira seviyesine doğru ilerliyor. İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu. İşte altın piyasasında son durum...
Dün, altının gram fiyatı günü 2 bin 435 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 454 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 25 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 40 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 artışla 2 bin 344 dolardan işlem görüyor. Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.
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