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Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

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Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altın 2 bin 500 lira seviyesine doğru ilerliyor. İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu. İşte altın piyasasında son durum...

Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

Dün, altının gram fiyatı günü 2 bin 435 liradan tamamladı.

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Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 454 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 25 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 40 liradan satılıyor.

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Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 artışla 2 bin 344 dolardan işlem görüyor. Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.

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