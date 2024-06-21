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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir astsubayın şehit olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün operasyon bölgesindeki arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonların da sürdürüldüğü belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Horoz'un Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan 26 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un acı haberi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki babaevine ulaştı.

Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Hasancıklı Mahallesi'ndeki evine giderek, baba Kalender ile anne Ayşe Horoz'a acı haberi verdi.

Şehit yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, aileyi teselli etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Hasancıklı Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Mehmet Ali Horoz'un şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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