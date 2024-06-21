Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki

İBB'nin Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapması tartışmalara yol açtı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Ocak ayından beri; işçilik maliyeti artmadı, akaryakıt fiyatı artmadı, un fiyatı artmadı, enerji maliyetleri artmadı. Peki bu neyin zammı?" dedi.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından normal ve kepek ekmeğin fiyatına yüzde 60 oranında zam yapıldı.
5 liradan 8 liraya çıkarılan ekmek fiyatları tepkiyle karşılandı.
Halk Ekmek büfesinin önünde ekmek almaya gelenler ile çalışanlar arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı.
Konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım eski bakan Mustafa Varank'tan geldi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Ocak ayından beri; işçilik maliyeti artmadı, akaryakıt fiyatı artmadı, un fiyatı artmadı, enerji maliyetleri artmadı. Peki bu neyin zammı?" diye sordu.