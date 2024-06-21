BIST 10.744
DOLAR 32,86
EURO 35,17
ALTIN 2.498,43
HABER /  GÜNCEL

İstanbul barajlarında son durum nasıl? İSKİ açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul barajlarında son durum nasıl? İSKİ açıkladı

 İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ortalama yüzde 73,15 seviyesinde. İşte İSKİ'nin açıkladığı son veriler...

Abone ol

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 6 Mayıs'ta bu yıl en fazla yüzde 83,43'e yükselen barajlarda doluluk oranı, bu tarihten itibaren gerilemeye başladı. Bugün itibarıyla İSKİ'nin barajlardaki doluluk oranı ortalama yüzde 73,15 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 25,90, Terkos'ta yüzde 83,76, Sazlıdere'de yüzde 58,36, Alibey'de yüzde 43,66, Büyükçekmece'de yüzde 68,13, Ömerli'de yüzde 84,67, Darlık'ta yüzde 72,09, Elmalı'da yüzde 74,17, Pabuçdere'de yüzde 60,32, Kazandere'de ise yüzde 60,52 olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk 6 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram oldu. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 192 bin metreküp olarak ölçüldü.

 Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Haziran tarihli baraj doluluk oranları ortalama olmak üzere 2014'te yüzde 26,09, 2015'te yüzde 88,45, 2016'da yüzde 73,95, 2017'de yüzde 79,35, 2018'de yüzde 81,76, 2019'da yüzde 81,73, 2020'de yüzde 64,9, 2021'de yüzde 74,98, 2022'de yüzde 76,04, 2023'te yüzde 45,6 iken, bugünkü oran yüzde 73,15 seviyesinde kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki
Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki
Yüksek dalga uyarısı: Denize girmeyin!
Yüksek dalga uyarısı: Denize girmeyin!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İstanbul'da kaç yabancı var?
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İstanbul'da kaç yabancı var?
Opel, her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacak
Opel, her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacak
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Resmen açıklandı
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Resmen açıklandı
Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı
Manisa'da orman yangını çıktı! Helikopterler bölgede...
Manisa'da orman yangını çıktı! Helikopterler bölgede...
Ankara'da eşi ve çocuklarını darbeden kişi yakalandı! Biri 6 aylık...
Ankara'da eşi ve çocuklarını darbeden kişi yakalandı! Biri 6 aylık...
Tren biletlerinde emeklilere yüzde 10 indirim! Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama
Tren biletlerinde emeklilere yüzde 10 indirim! Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bir sınırlama daha geldi, bankalar en fazla...
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bir sınırlama daha geldi, bankalar en fazla...
Ermenistan'dan Filistin devleti kararı
Ermenistan'dan Filistin devleti kararı
Hatayspor'un yeni sezon transfer planlaması belli oldu
Hatayspor'un yeni sezon transfer planlaması belli oldu