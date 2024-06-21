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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e bayram ziyareti

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e bayram ziyareti

Ankara'da uğradığı suikast sonucu eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski İyi Parti lideri Akşener'i ziyaret etti.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti.

Bayramın son gününde yapılan ziyaretten fotoğraflar paylaşan Ateş, "Sayın Akşener her zaman olduğu gibi bana bir abla sevgisi, kızlarıma bir anne şefkatiyle yaklaştı" dedi.

'BÜTÜN VARLIĞIYLA YANIMIZDA OLACAĞINI YİNELEDİ'

Ayşe Ateş'in paylaşımı şöyle:

"Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde kızlarım Bengisu ve Banuçiçek’le birlikte İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve kıymetli eşi Tuncer Beyefendi’nin hanelerine konuk olduk. Değerli Büyüklerim bizi büyük bir misafirperverlikle ağırladı. Sayın Akşener her zaman olduğu gibi bana bir abla sevgisi, kızlarıma bir anne şefkatiyle yaklaştı. İlk günden itibaren siyaset üstü gördüğü ve öyle de yaklaştığı bu alçak suikast çözülene dek her koşulda, bütün varlığıyla yanımızda olacağını yineledi. Sizlerin huzurunda kendisine sonsuz sevgi ve saygılarımı bir kez daha iletiyorum."

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