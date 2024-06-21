Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michy Batshuayi’nin eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladı

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatarasay ile anlaşan Michy Batshuayi’nin eşi Amely Maria, yaptığı paylaşımla sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını dile getirdi.

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Fenerbahçe ile bu sezon 24 gole imza atan Belçikalı golcü Batshuayi’nin Galatasaray ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sarı kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçtiği öne sürülen ünlü futbolcunun eşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: MASUMLARI İŞARET ETMEYİN

Batshuayi'nin eşi Amely Maria, yaşanan transfer gelişmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Maria, sosyal medya hesabından kendisine ve çocuğuna yönelik saldırılara tepki gösterdi. Genç kadın, ölüm tehditleri aldığını ve ırkçı paylaşımlara maruz kaldığını belirtti.

Paylaşımında ise “Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlar. Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenler utanmalısınız. Siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz? Ne büyük utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor” ifadelerini kullandı.