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Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 514 bin liraya çıktı.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 473 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 520 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 514 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 641 milyon 75 bin 998,37 lira, işlem miktarı ise 1.465,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 650 milyon 675 bin 38,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.a

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