BIST 10.760
DOLAR 32,83
EURO 35,11
ALTIN 2.467,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de orman yangını çıktı! 7 dakika içinde müdahale başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de orman yangını çıktı! 7 dakika içinde müdahale başladı

 İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Abone ol

Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?
Denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu
Denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michy Batshuayi’nin eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michy Batshuayi’nin eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e bayram ziyareti
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e bayram ziyareti
Diyarbakır ve Mardin'de anız yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'de anız yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul barajlarında son durum nasıl? İSKİ açıkladı
İstanbul barajlarında son durum nasıl? İSKİ açıkladı
Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki
Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki
Yüksek dalga uyarısı: Denize girmeyin!
Yüksek dalga uyarısı: Denize girmeyin!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İstanbul'da kaç yabancı var?
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İstanbul'da kaç yabancı var?
Opel, her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacak
Opel, her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacak
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Resmen açıklandı
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Resmen açıklandı