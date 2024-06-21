İzmir'de orman yangını çıktı! 7 dakika içinde müdahale başladı
İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Abone ol
Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.