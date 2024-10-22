Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Yeni favori...
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Trendyol Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken zirve yarışında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Fenerbahçe'nin ilk 4 içinde olduğu hafta sonrası, şampiyonluk oranları güncellendi.
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Başakşehir'i Visca'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
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Galatasaray ise Antalya'dan Icardi(2) ve Osimhen'in golleriyle 3-0'la döndü.
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Beşiktaş evinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-0'la geçerken galibiyet golleri Immobile ve Rafa Silva'dan geldi.
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Haftanın kaybedeni Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler zorlu Samsun deplasmanından 2-2 ile dönerek 2 puan bıraktı.
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