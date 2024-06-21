Trabzonspor, eski Fenerbahçeli Ozan Tufan ile el sıkıştı

Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

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Trabzonspor'da Antony Nwakaeme'nin ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

61 Saat'in haberine göre; Karadeniz temsilcisi, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık el sıkıştı.

29 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmeleri devam ediyor.

Hull ile 2025'e kadar sözleşmesi var

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösterilen Ozan Tufan'ın Hull City ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.