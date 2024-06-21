Fırtına coştu! Trabzonspor'dan 4 transfer birden

Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram, Hırvat sol bek Borna Barisic, Ozan Tufan ve Cihan Çanak ile anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardı.

Bordo-Mavililer ayrıca 2 milyon euro karşılığında Hull City’den Ozan Tufan'ı da kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Standard Liege'de forma giyen ve bir süredir transfer gündeminde yer alan Cihan Çanak için de Belçika temsilcisi ile anlaşma sağladı. Trabzonspor, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Cihan Çanak transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.