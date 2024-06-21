BIST 10.771
DOLAR 32,83
EURO 35,12
ALTIN 2.456,02
HABER /  SPOR

Ukrayna geriye düştüğü maçta Slovakya'yı mağlup etti

Ukrayna geriye düştüğü maçta Slovakya'yı mağlup etti

Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda Ukrayna 1-0 geriye düştüğü mücadelede Slovakya'yı 2-1 yendi.

Abone ol

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna, Francesco Calzona'nın yönetimindeki Slovakya'yı 2-1 yendi.

Düsseldorf Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Ukrayna, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Ukrayna ikinci yarıda açıldı

Ukrayna'nın gollerini 54. dakikada Mykola Shaparenko ve 80. dakikada Roman Yaremchuk kaydederken, Slovakya'nın tek golünü 17. dakikada Ivan Schranz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ukrayna gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Slovakya ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Ukrayna güçlü rakibi Belçika ile karşılaşırken, Slovakya ise Romanya ile mücadele edecek.

Grupta puan durumu şu şekilde:

1- Romanya (3) - Bir maçı eksik

2- Slovakya (3)

3- Ukrayna (3)

4- Belçika (0) - Bir maçı eksik

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, eski Fenerbahçeli Ozan Tufan ile el sıkıştı
Trabzonspor, eski Fenerbahçeli Ozan Tufan ile el sıkıştı
Bayraklar kırmızıya döndü! 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı
Bayraklar kırmızıya döndü! 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı
İsrail ordusu Gazze kentinde iki evi bombaladı
İsrail ordusu Gazze kentinde iki evi bombaladı
İzmir'de orman yangını çıktı! 7 dakika içinde müdahale başladı
İzmir'de orman yangını çıktı! 7 dakika içinde müdahale başladı
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?
Denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu
Denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michy Batshuayi’nin eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michy Batshuayi’nin eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e bayram ziyareti
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e bayram ziyareti
Diyarbakır ve Mardin'de anız yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'de anız yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul barajlarında son durum nasıl? İSKİ açıkladı
İstanbul barajlarında son durum nasıl? İSKİ açıkladı
Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki
Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki