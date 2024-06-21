Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.Abone ol
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanan Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya ile A Milli Kadın Voleybol Takımı karşı karşıya geldi..
Çeyrek finalde veda etti
Filenin Sultanları, Polonya'ya 20-25, 25-22, 25-20, 19-25 ve 15-11'lik setlerin sonucunda 3-2 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla Milletler Ligi macerasına çeyrek finalde nokta koydu.
Polonya, İtalya ile mücadele edecek
Filenin Sultanları'nı deviren Polonya yarı finalde İtalya ile mücadele edecek.