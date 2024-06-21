2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya, Polonya'yı mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Avusturya, Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

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EURO 2024'te D grubunda Polonya ile Avusturya karşı karşıya geldi. İki takım da ilk maçlarını kaybetmişti.

Avusturya mücadeleyi 3-1 kazandı. Galibiyet golleri; 9. dakikada Trauner, 67. dakikada Baumgartner ve 78. dakikada Arnautovic'ten geldi. Polonya'ın tek sayısı 30. dakikada Başakşehirli Piatek'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Avusturya grupta ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Polonya ise 2. maçını da boş geçerek 0 puanla grubun dibine demirledi.

Avusturya son maçında Hollanda ile mücadele edecek. Polonya ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

POLONYA 1 - 3 AVUSTURYA

STAT: Berlin Olimpiyat Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

POLONYA: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski, Zielinski, Buksa, Piatek.

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautovic.

GOLLER: 9' Trauner, 66' Baumgartner, 78' Arnautovic (P) (Avusturya). 30' Piatek (Polonya)