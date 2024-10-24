Fenerbahçe, Manchester United'ı zorladı ama yıkamadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü En-Nesyri, Manchester United'ın golünü ise Eriksen kaydetti; Fenerbahçe puanını 5'e, Manchester United ise 3'e yükseltti.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Manchester United'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golü, 49. dakikada Youssef En-Nesyri'den gelirken, Manchester United'ın golü ise 15. dakikada Christian Eriksen'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde puanını 5'e, Manchester United ise 3'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak, Manchester United ise Yunanistan temsilcisi PAOK'u evinde ağırlayacak.

Fenerbahçe - Manchester United maçının önemli anları

Karşılaşma sona erdi.

90'Maçın sonuna 5 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

87'United'da yeni oyuna giren Antony sakatlığı sebebiyle kenara değişiklik işareti yaptı.

83'Manchester United'da Garnacho, sol kanattan ceza sahasına girmek istedi fakat Dijiku'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. United Eriksen ile ceza sahasınin sol tarafından frikik kullanacak.

69'Eriksen'in kullandığı köşe vuruşunda Casemiro'nun kafa vuruşunda Livakovic bir kez daha başarılı oldu.

60'Manchester United, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Rashford, pasını altıpasa çevirdi. Hojlund, topa istediği dokunuşu yapamadı.

59'Jose Mourinho, pozisyonun ardından hakeme itirazdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

57'Fenerbahçe'de sağdan ceza sahasına giren Osayi Samuel, topu kurtarmaya çalışırken yerde kaldı. Temsilcimiz penaltı bekliyor.

52'Fenerbahçe'de En Nesyri, merkezden topu sürerek sol kanatta Maximin'e yerden pas verdi. Maximin, ceza sahasına girmek isterken United savunması araya girdi ve topu kazandı.

49'GOL! Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle skoru dengeledi. Soldan ceza sahasına gönderilen ortaya kale sahasında iyi yükselen En Nesyri, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

42'Sol kanatta ileri hareketlenen Garnacho, ceza sahasına girdikten sonra pasını dışarı gönderdi fakat bu top isabetli olmadı.

40'Fenerbahçeli taraftarlar bu bölümde takımlarına desteği artırdı.

34' Fenerbahçe tüm hatlarıyla United yarı sahasına yerleşti.

29' United'da Dalot'un sağ kanatta Rasford'a pasında Szymanski araya girdi ve topu kornere gönderdi. United sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

28' Orta sahada top karşılıklı top kayıpları yaşandıktan sonra top Fenerbahçe'de kaldı.

27' Zirkzee, ayağa kalktı oyun yeniden hareketlendi.

26' Manchester Uniteed'da Zirkzee yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

23' Fenerbahçe'de Szymanski, sol kanattan ceza sahasına çevirdi. Onana'dan seken top Tadic'in önünde kaldı. Tadic, ayak ucuyla dokunuşunu yaptı fakat savunma araya girerek topu Onana kontrol etti.

22' Manchester United'da Eriksen topu merkezden taşıyarak sağ kanatta bulunan Rasford'a pas verdi. Rasford, çalımlarla ceza sahasının sağına girdi. Sol ayak içiyle yerden çektiği şut yandan dışarı çıktı.

21' Fenerbahçe, tüm hatlarıyla Manchester United yarı alanına yerleşti.

20' Fenerbahçe'de Osayi sağ kanattan topu taşıyarak yayda bulunan Tadic'e yerden pas verdi. Tadic'in sol ayak içiyle çektiği şut kaleci Onana'nın kucağında kaldı.

23'SON ANDA SAVUNMA! Fenerbahçe golle burun buruna geldi. Sol kanata gönderilen uzun topu şık bir kontrolle önüne alan Syzmanski, kale sahasına yerden çevirdi. Onana topu çeldi, dönen topu Tadic boş kaleye gönderdi ancak savunmada Lindelöften hayati müdahale geldi. Onana oyunu başlatacak.

22'BÜYÜK TEHLİKE! Sol kanatta boş bir koridor yakalayan Rashford, şık hareketlerle ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan sol ayağıyla şutunu çekti, top direğin yanından dışarı gitti.

15'GOL! Manchester United, Eriksen'in golüyle maçta öne geçti.

9'Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazında topu alan Syzmanski, ortasını içeri yaptı. Kaleci Onana topa dokundu. Dönen topta savunma tehlikeyi savuşturdu.

8'Manchester United, bu bölümde ön alan baskısı yapıyor.

5'Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi Samuel, son çizgide kaleye şut düşündü ama meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

2'Fenerbahçe taraftarı başlama düdüğü ile beraber takımlarına coşkuyla desteğe başladı.

1'Karşılaşma başladı

Fenerbahçe - Manchester United ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Osayi Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri

Manchester United: Onana, Lindelöf, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Rashford, Zirkzee, Eriksen, Garnacho, Dalot, Ugarte

Fenerbahçe 4, Manchester United 2 puanda

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

Fenerbahçe ve Manchester United'ın 7. karşılaşması

Fenerbahçe, bu hafta karşı karşıya geleceği Manchester United ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Tarihte daha önce 6 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde eşitlik var. 4 kez Şampiyonlar Ligi ve 2 kez Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takım 3'er galibiyet ve mağlubiyetle eşit durumda yer alıyor.

Fenerbahçe'de sol bek sorunu

Manchester United maçı öncesinde Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor.

Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'nin Brighton ekibine satan sarı-lacivertliler, sezona Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan ikilisiyle başladı.

Samsunspor ile hafta sonunda oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde uzun süre takımdan ayrı kalacak. Bir diğer sol bek Levent Mercan ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Manchester United mücadelesinde oynayamayacak.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu bölgede Djiku'ya şans vermesi bekleniyor.

6 isim forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı. Teknik direktör Mourinho'nun şans vermesi durumunda Osayi-Samuel, bu akşamki müsabakada sahaya çıkabilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.