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Tusaş saldırısı sonrası MSB, bazı etkinlikleri iptal etti

Tusaş saldırısı sonrası MSB, bazı etkinlikleri iptal etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin yarın ve 26 Ekim'de Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur." 

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